В Татарстане мошенники похитили у пенсионерки 170 тысяч рублей через мессенджер

В Чистополе 71-летняя пенсионерка перевела мошенникам все свои сбережения после переписки в мессенджере с лжеруководителем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

По данным ведомства, женщине пришло сообщение от имени ее бывшего руководителя, в профиле была его фотография. В тексте сообщения говорилось об утечке персональных данных сотрудников предприятия и предупреждение, что мошенники могут получить доступ к банковским счетам. Пенсионерка поверила сообщениям, так как на аватарке действительно была фотография ее бывшего начальника. Неизвестные убедили женщину перевести все накопления на якобы «безопасный счет». На следующий день, проверив личный кабинет и не обнаружив денег, пенсионерка обратилась в полицию. Ущерб составил 170 тыс. руб.

Следственный отдел ОМВД России по Чистопольскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Анар Зейналов