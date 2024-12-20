Названы самые «дорогие» вакансии Ярославской области в 2024 году

В Ярославской области в 2024 году наибольшую заработную плату работодатели предлагали на вакантные ставки токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков. Их медианная зарплата по опубликованным вакансиям превысила 137 тыс. руб. Данные приводят эксперты hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В первую тройку самых высокооплачиваемых вакансий в регионе в этом году также вошли сварщик, средняя зарплата которого составила 126,7 тыс. руб., геодезист (123,9 тыс. руб.), системный аналитик (120 тыс. руб.) и курьер (119,5 тыс. руб.).

Больше всего за 2024 год зарплаты, исходя из размещенных вакансий, выросли у геологов — до 100 тыс. руб., прирост к 2023 году составил 67%, у инженеров-электроников — до 94,6 тыс. руб., прирост 60%. Совсем не было прироста по медианной зарплате у системного аналитика (120 тыс. руб.) и у инженера по пусконаладочным работам (100 тыс. руб.).