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Виновного в смертельном ДТП на Литейном мосту осудили на 6,5 года

Водителя, сбившего работника ФГУП «Управления ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» на Литейном мосту, приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Суд признал Алексея Алексеева виновным в совершении преступления по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Нетрезвый водитель ночью 16 апреля выехал на Литейный мост и сбил работника, который осуществлял перекрытие переправы.

Помимо реального срока, подсудимый лишается права управления транспортными средствами на 2,5 года. Суд удовлетворил иск сына погибшего о компенсации материального ущерба в размере 258 тыс. рублей и морального вреда — 1,5 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что водителя и пассажира «Лады» зажало в машине после ДТП со снегоуборочной техникой.

Татьяна Титаева

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