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В Уфе из-за аварии 287 домов остались без воды

В Уфе из-за утечки на улице Партсъезда 287 частных домов остались без холодной воды, сообщили в ГУП «Уфаводоканал».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Воду отключили на улицах Якуба Коласа, Черняховского, Правды, Ильича, Мусоргского, 18-го Партсъезда, Ермоловой, а также на Донбасской, Майкопской, Чебоксарской, Архангельской, Селентинской, Ильменской, Гатчинской, Кинельской, Грозненской, Малой Кольцевой и Ивановской улицах. Без воды также останутся жители переулков Павлика Морозова, Майкопского, Черняховского, Коласа, Архангельского и Торгового проспекта.

Идут работы по ликвидации утечки. Время завершения работ не указывается.

Венера Хисамова

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