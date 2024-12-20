В Уфе из-за аварии 287 домов остались без воды

В Уфе из-за утечки на улице Партсъезда 287 частных домов остались без холодной воды, сообщили в ГУП «Уфаводоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Воду отключили на улицах Якуба Коласа, Черняховского, Правды, Ильича, Мусоргского, 18-го Партсъезда, Ермоловой, а также на Донбасской, Майкопской, Чебоксарской, Архангельской, Селентинской, Ильменской, Гатчинской, Кинельской, Грозненской, Малой Кольцевой и Ивановской улицах. Без воды также останутся жители переулков Павлика Морозова, Майкопского, Черняховского, Коласа, Архангельского и Торгового проспекта.

Идут работы по ликвидации утечки. Время завершения работ не указывается.

Венера Хисамова