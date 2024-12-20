В Аргаяшском районе во время пожара погибла пенсионерка

В Челябинской области во время пожара в частном доме погибла 85-летняя пенсионерка. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел ночью 20 декабря в деревне Кузяшева Аргаяшского района. Загорелся деревянный дом на улице Первомайская. К моменту прибытия сотрудником МЧС хозяйку вынесли из дома бдительные соседи, но пенсионерка погибла от отравления угарным газом.

Возгорание было ликвидировано на площади 7 кв. м. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В ГУ МЧС по региону отмечают, что в доме пенсионерки не было пожарного извещателя, который мог бы вовремя ее разбудить и спасти жизнь.