Дверь банка на Московском проспекте пытались взломать двое злоумышленников

В первом часу ночи 19 декабря в полицию поступило сообщение от сотрудника безопасности банка, который заявил, что двое молодых людей пытаются взломать запасный выход в отделение, расположенное в доме 220 по Московскому проспекту, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие к месту правоохранители задержали на месте происшествия 24-летнего жителя Всеволожского района Ленобласти в состоянии алкогольного опьянения. Его подельник успел скрыться. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 20-летняя студентка подожгла петарду в отделении банка в Гатчине.

Андрей Маркелов