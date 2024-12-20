Замглавы МИДа Грушко заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко предположил, что НАТО готовится к войне с Россией. По его словам, Москва учитывает возможное военное столкновение с альянсом при планировании в области обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией. Наши предложения по укреплению военной безопасности были отклонены США и их союзниками. Агрессивное поведение НАТО и связанные с ним прямые риски безопасности России учитываются в нашем военном строительстве и в процессе планирования в области обороны»,— сказал Александр Грушко в интервью «Комсомольской правде».

Замглавы МИДа объяснил свои слова тем, что НАТО наращивает численность военного контингента и проводит учения вблизи границ России. Он считает, что страны альянса приняли планы обороны, во многом схожие с теми, что применялись во время холодной войны.

Как добавил Александр Грушко, в интересах всех «не доводить ситуацию до такого рода экспериментов». Россия, по его словам, придерживается курса на недопущение прямого столкновения, в том числе путем демонстрации военных возможностей. Господин Грушко также предположил, что направленные «сигналы о возможных последствиях "помериться силой" считываются на той стороне».

16 декабря министр обороны Андрей Белоусов заявил, что деятельность его ведомства направлена в том числе на подготовку к возможной войне с НАТО. По его словам, конфликт с альянсом в Европе может начаться в ближайшее десятилетие.