В Магнитогорске вынесли приговор рядовому за нападение на сослуживца из-за спора

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по контракту в причинении тяжкого вреда здоровью сослуживца. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел 16 октября этого года на полигоне в Челябинской области. Двое сослуживцев поспросили о том, кто более эффективен на поле боя — артиллеристы или операторы беспилотников. В результате рядовой три раза ударил оппонента ножом в грудь и еще один раз в левую стопу. После этого он вывел потерпевшего на автодорогу и передал военной полиции.

Уголовное дело было возбуждено по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Приговор еще не вступил в законную силу.