«Ситуация не выглядит совсем беспросветной»

Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора признали, что конфликт на Украине длится слишком долго. Ранее перспективу начала переговоров также прокомментировали российский и украинский лидеры. Владимир Путин проводил прямую линию в совмещенном формате с пресс-конференцией. Владимир Зеленский, в свою очередь, общался с прессой в Брюсселе, куда прибыл в поисках поддержки со стороны европейских партнеров. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что при всей сложности ситуации компромисс возможен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и Владимир Зеленский провели пресс-конференции в один день и практически синхронно. Разве что президент РФ выступал в совмещенном формате с прямой линией. Тем не менее можно сказать, что и в том, и в другом случае главной темой была перспектива мирных переговоров. Вывод при этом напрашивается неутешительный. Единственный положительный момент заключается в том, что и российский, и украинский лидер к диалогу и компромиссам готовы. Но это, что называется, в целом. Если же перейти к частностям, то оптимизма становится еще меньше.

Однако пока что нет повода совсем уж отчаиваться. Владимир Путин заявил, что консультации можно начать хоть сейчас, без предварительных условий, но на основе стамбульских соглашений и с учетом ситуации «на земле». Это то, о чем президент говорил летом текущего года, то есть четыре области Украины плюс Крым остаются за Россией. Москва также заявляет, что не может иметь серьезных дел с Зеленским, потому что, согласно украинской Конституции, он нелегитимен. Проблему можно решить, но это потребует дополнительных усилий.

В чем здесь смысл, понять нетрудно: пусть он уйдет, так для всех будет лучше. На его место пусть придет кто-то свой, «наши ребята».

Президент Украины на это ответил, что стамбульских соглашений никогда не существовало, был лишь ультиматум со стороны РФ сложить оружие. По его словам, Киев не прекратит огонь, пока не получит четких гарантий безопасности, а это или непосредственное членство в НАТО, или что-то близкое к этому. Для России условие абсолютно неприемлемое. Кремль, со своей стороны, упирает на декрет Зеленского о запрете любых переговоров с РФ. Теоретически, если бы его отменить, может быть, что-то сдвинется и с российской стороны. В принципе об этом не раз открыто шла речь.

То есть при всей своей неоднозначности ситуация не выглядит совсем уж беспросветной. Нужно просто начать делать шаги навстречу друг другу. И так, глядишь, что-нибудь куда-нибудь да и сдвинется. Вспоминаем недавние слова избранного президента США Дональда Трампа о небольшом прогрессе на пути к миру. Его спецпредставитель по Украине Кит Келлог и вовсе преисполнен оптимизма, мол, Россия и Украине готовы двигаться навстречу друг другу. Но тем не менее подобного пока не происходит. Почему? Можно предположить, что ждут они, когда наступит ясность и бывшие партнеры четко сформулируют свою позицию. Такое возможно, скажем, после инаугурации Дональда Трампа, ибо он в западном мире главный. Так что ждать недолго осталось. Какая-никакая определенность, наверное, все-таки появится.

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Дмитрий Дризе