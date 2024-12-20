Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств пожара в ресторане Волгограда

Прокуратура Волгоградской области поставила на контроль выяснение обстоятельств пожара в ресторанном комплексе. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Заведение общественного питания, в котором произошел пожар, расположено на ул. Качинцев, 79 б в Дзержинском районе Волгограда. Как только проверка завершится, специалисты решат вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, возгорание в ресторанном комплексе зафиксировали вечером 19 декабря. Огнеборцы локализовали пожар в 00:07 на 960 кв. м.

Павел Фролов