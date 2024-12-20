В Волгограде огнеборцы ликвидировали открытое горение в ресторанном комплексе

В Волгограде удалось ликвидировать открытое горение на пожаре в ресторанном комплексе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Телеграм-канале.

Пожар в ресторанном комплексе напротив бывшего Качинского училища начался вечером 19 декабря. Огонь охватил 960 кв. м. Туда прибыли огнеборцы и медики «скорой».

Специалисты локализовали пожар в 00:07 20 декабря. В тушении огня участвовали 48 специалистов и 16 единиц спецтехники. О причинах возгорания информации не было.

Павел Фролов