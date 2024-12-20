Проект ремонта путепровода в Ярославле получил положительное заключение

В Ярославле проект реконструкции трамвайного путепровода №2 в районе улицы Выставочной получил положительное заключение. Соответствующие данные размещены в Едином государственном реестре заключений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яргорэлектротранс Фото: Яргорэлектротранс

Заключение было выдано 17 декабря, застройщик — ООО «Мовиста Регионы Ярославль». Напомним, что ранее два трамвайных путепровода мэрия Ярославля передала на уровень области для их ремонта в рамках концессионного соглашения.

Как сообщал «Ъ-Ярославль» генеральный директор ООО «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин, ремонт путепроводов планируется в 2025 году.

Алла Чижова