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Главе Ординского округа продлили полномочия

Главой Ординского округа переизбран Александр Мелехин. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах». К исполнению обязанностей он приступает с 21 декабря.

Александр Мелехин.

Александр Мелехин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Александр Мелехин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Помимо господина Мелехина в конкурсе на право замещения должности главы муниципалитета принимала участие начальник управления образования администрации округа Ольга Погорелова.

Александр Мелехин возглавляет Ординский округ с 2016 года. До этого он работал инспектором госпожнадзора.

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