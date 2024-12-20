Главе Ординского округа продлили полномочия

Главой Ординского округа переизбран Александр Мелехин. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах». К исполнению обязанностей он приступает с 21 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Мелехин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Мелехин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Помимо господина Мелехина в конкурсе на право замещения должности главы муниципалитета принимала участие начальник управления образования администрации округа Ольга Погорелова.

Александр Мелехин возглавляет Ординский округ с 2016 года. До этого он работал инспектором госпожнадзора.