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Рейс Utair Сургут — Москва задержали из-за пассажира с поддельным билетом

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) вечером 19 декабря на три часа задержали рейс авиакомпании Utair в московский аэропорт Внуково из-за пассажира, который попытался пройти на борт с фальшивым билетом, передает портал MSK1.ru.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам одного из пассажиров, сначала командир экипажа сообщил о человеке, который ошибся рейсом, а позднее сказал, что его билет оказался поддельным. Из-за этого из самолета вывели всех пассажиров, проверка должна была длиться около часа.

Напомним, в начале года самолет Сургут — Москва экстренно сел в Перми из-за агрессивного пассажира, его направили на медицинское освидетельствование.

Ирина Пичурина

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