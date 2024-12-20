С пляжей Кубани собрали более 3,3 тыс. тонн загрязненного мазутом песка

В Краснодарском крае с пляжей собрали более 3,3 тыс. т загрязненного мазутом песка и грунта после разлива нефтепродуктов с танкеров, сообщила пресс-служба МЧС. В порту Анапы сорбентом обработано 100 кв. м. акватории, собрано 4 т нефтесодержащей жидкости. На месте работает более 6 тыс. спасателей МЧС и волонтеров, а также более 250 единиц техники.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе во время сильного шторма 15 декабря. Общее количество попавшего в море мазута оценивается не менее чем в 3 тыс. т. Накануне, 19 декабря, было очищено более 9 км береговой линии и убрано свыше 860 т загрязненного грунта. Также волонтеры спасли 176 птиц.

Вчера президент Владимир Путин во время «Итогов года» назвал последствия крушения танкеров «большой бедой и катастрофой», а также изложил детальный план очистки побережья от разлившегося мазута.

Подробнее о ликвидации последствий аварии в Керченском проливе — в материале «Мазуту не дадут залечь на дно».