Аномально теплая погода пришла в Петербург 20 декабря

Петербург 20 декабря остался под влиянием периферии циклона, который будет постепенно разворачиваться к региону своей более холодной частью. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По словам синоптика, в такой ситуации сохранится облачная погода и пройдут дожди. Теплее всего будет в начале дня, затем показания термометров начнут снижаться. Тем не менее, вечером температура останется в зоне положительных значений.

На пике столбики термометров покажут до 6 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Накануне «Ъ-СПб» сообщал о температурных качелях в городе на Неве. Утром фиксировали минусовую температуру и метель, ближе к вечеру в мегаполисе прошли дожди и существенно потеплело.

Андрей Маркелов