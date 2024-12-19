Температурные качели ожидают в Петербурге 19 декабря

Теплый атмосферный фронт, а затем теплый сектор циклона сформируют погоду в Петербурге 19 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По словам синоптика, установится облачная погода. Пройдет снег, местами переходящий в мокрый. Ближе к вечеру осадки превратятся в дождь. Не обойдется днем и без ледяных дождей.

На дорогах будет гололедица, так как столбики термометров активно поползут вверх. Ожидается, что с резко минусовой температуры потеплеет до 1-3 градусов. Порывистый ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы. Плюсовая температура останется в городе и в пятницу, 20 декабря.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что похожая погода была 16 декабря, когда в Петербург пришел циклон «Зива». Он принес с собой мощный снегопад и сильный ветер.

Андрей Маркелов