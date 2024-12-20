УФАС уличила челябинскую компанию в попытке выдать себя за коллегию адвокатов

Управление ФАС России по Челябинской области выдало предупреждение компании «Областная коллегия». Таким названием она вводила потребителей в заблуждение и создавала видимость обращения за юридической помощью в коллегию адвокатов, сообщает пресс-служба УФАС.

Жалоба на компанию поступила в антимонопольное ведомство от адвокатской палаты Челябинской области. Она заявила, что на вывеске офиса, в договоре оказания услуг, визитке и оттиске печати субъект использует обозначения «областная коллегия» и «юридическая организация». Однако слово «коллегия» может использоваться только для обозначения «коллегии адвокатов». Таким образом потребители могли подумать, что компания причастна к адвокатскому сообществу. Ответчик же доказательств адвокатской или юридической деятельности не представил.

УФАС отмечает, что компания исполнила предупреждение ведомства и устранила нарушения, сменив название.