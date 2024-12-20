Прокуратура вернула государству здание в центре Саратова

Арбитражный суд Саратовской области по иску прокуратуры региона постановил вернуть с госсобственность здания в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Саратовской области выяснила, что девятиэтажное нежилое здание на ул. Московская в областном центре ранее принадлежало государству. Противоправные сделки привели к тому, что владельцами этого объекта незаконно стали юрлица. Спустя некоторое время арендаторы участка построили 14-этажный объект на месте двухэтажной пристройки к данному зданию.

Надзорный орган попросил Арбитражный суд Саратовской области истребовать из чужого незаконного владения в госсобственность здание и пристройку к нему. Суд удовлетворил требования прокуратуры. В итоге здания вернулись в собственность Российской Федерации.

Павел Фролов