В Кыштыме возбудили уголовное дело после опрокидывания в кювет автобуса с детьми

Управление СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело после ДТП в Кыштымском округе, в котором пострадали дети, по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). Авария произошла вечером 19 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, вечером 19 декабря водитель автобуса Higer по дороге Миасс — Карабаш — Кыштым перевозил 25 несовершеннолетних пассажиров с двумя сопровождающими из Миасса в Снежинск. Не справившись с управлением во время снегопада, он съехал в кювет, где машина опрокинулась. В результате ДТП четыре ребенка и взрослый получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты СКР, истребована документация об организации перевозки детей и обеспечения их безопасности в пути, включая техническое состояние автобуса. Также проверку проводит прокуратура Кыштыма, которая в том числе оценит соблюдение требований к содержанию дорог.

Виталина Ярховска