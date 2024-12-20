Хуснуллин назвал критичным рост цен на стройматериалы

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что рост цен на строительные материалы в России находится на критичном уровне. По его словам, с 2021 года цены на них увеличились в среднем на 64%. Он напомнил, что государственные закупки на строительство и ремонт составляют триллионы рублей, поэтому повышение цен негативно сказывается на бюджете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мне категорически не нравится рост стоимости материалов в два раза»,— сказал вице-премьер в беседе с РБК. Он отметил, что строить стало «объективно дороже», однако механизма для регулирования этого процесса пока нет. Господин Хуснуллин также исключил сговор между производителями стройматериалов, который мог бы стать предметом внимания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Он подчеркнул, что предлагал ввести государственное регулирование в этой отрасли, но инициативы не были поддержаны. «Коллеги считают, что заниматься госрегулированием отрасли не надо, так как она не консолидирована»,— сообщил вице-премьер.

Средняя стоимость ремонта в квартирах по итогам января—сентября 2024 года составила 9,8 тыс. руб. за кв. м, что больше на 11,3% к началу текущего года, следует из подсчетов Infoline. В Москве этот показатель вырос на 12%, до 12 тыс. руб. за кв. м, в Санкт-Петербурге — на 9,4%, до 10,2 тыс. руб. за кв. м.

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