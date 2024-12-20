На Среднем Урале продлили действие закона об обучении не сдавших ОГЭ школьников

Проект по профессиональному обучению тысячи несовершеннолетних в Свердловской области, которые по результатам государственной итоговой аттестации после девятого класса не получили аттестат, будет реализовываться на постоянной основе. Соответствующий законопроект единогласно поддержали все 46 депутатов регионального заксобрания, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пилотный проект в области был запущен в 2023 году. Отмечалось, что по программе основного общего образования завершили обучение 44,8 тыс. школьников, однако 2,5 тыс. человек по итогам ОГЭ не получили аттестат. Несовершеннолетним предложили обучение в образовательных организациях на основе анализа запросов 2 512 детей и их родителей. На реализацию проекта в 2024 году предусмотрели 128 млн руб.

По словам заместителя министра образования области Ирины Серковой, по итогам реализации программы 156 человек получили профессию, из них 44 уже трудоустроены на уральские завода, выключая предприятия оборонно-промышленного комплекса. «Еще 145 ребят завершат обучение в конце декабря нынешнего года»,— добавили в управлении информполитики заксобрания.

Ранее, в ноябре, губернатор Евгений Куйвашев заявил о преодолели кризис нехватки трудовых ресурсов, который складывался на протяжении четырех лет. С этим он подчеркнул, что область должна усилить работу по обучению собственных кадров и привлечению специалистов из других регионов. «Мы должны конкурировать за трудовые ресурсы путем создания здесь комфортных условий жизни, медицины, образования»,— сказал он.

Василий Алексеев