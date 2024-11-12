Куйвашев: Свердловской области удалось преодолеть кризис дефицита кадров

В Свердловской области преодолели кризис нехватки трудовых ресурсов, который складывался на протяжении четырех лет, заявил губернатор Евгений Куйвашев во время выступления на заседании регионального заксобрания. По его словам, выход из кризисной ситуации стал возможен благодаря программе «Профессионалитет».

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«У нас создано 12 кластеров, в них участвуют 136 организаций, 72% выпускников по программе "Профессионалитет" трудоустроено. Нам удалось преодолеть кризис нехватки трудовых ресурсов»,— пояснил господин Куйвашев.

Программа «Профессионалитет» запущена в 2022 году с целью обновить инфраструктуру средних учебных заведений и наладить взаимодействие между колледжами и предприятиями, на которых могли бы работать выпускники. «Профессионалитет» предусматривает создание образовательно-производственных центров (кластеров), представляющих собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики. Овладеть профессиональными навыками учащиеся могут за два с половиной года вместо четырех.

Губернатор отметил, что власти региона продолжат развивать проект и расширять перечень кластеров. «Сейчас решается вопрос по расширению нашего кластера авиастроения, это микроэлектроника, оптика, на это все нужны люди. С руководством "Ростеха" и наших предприятий прорабатываем вопрос расширения количества кластеров. Это те новые профессии, которых у нас не было, которым нужно учить с нуля»,— сказал он.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что регион должен усилить работу по обучению собственных кадров и привлечению специалистов из других регионов. «Мы должны конкурировать за трудовые ресурсы путем создания здесь комфортных условий жизни, медицины, образования»,— добавил он.

Губернатор заверил, что власти региона планируют создать новые школьные образовательные пространства и программы. «Первый шаг уже сделан, мы построили лицей в Солнечном. С этого года начнем реализацию Уральской образовательной резиденции, которая будет в Сысертском районе, и мы договорились с руководством школы "Сколково", совершенно новый подход к реализации программ обучения в школах»,— пояснил Евгений Куйвашев.

Глава региона добавил, что филиалы Губернаторского лицея, построенного в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга, появятся в Ирбите, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Краснотурьинске и Каменске-Уральском (столицы управленческих округов региона). «Пойдем в наши управленческие округа для того, чтобы создать там соответствующую инфраструктуру и культивировать естественнонаучные дисциплины: физику, математику, биологию, химию»,— сказал губернатор.

Василий Алексеев