Путин: Зеленского могут взять на содержание за рубежом, если он уедет с Украины

Президент России Владимир Путин считает возможной ситуацию, при которой Владимир Зеленский будет вынужден уехать за рубеж, где ему могут предоставить полное материальное обеспечение. По его словам, Россия также может дать украинскому президенту политическое убежище. Вероятность подобной просьбы со стороны господина Зеленского он оценил как минимальную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Путина, президент Украины уже может знать, в какую именно страну ему придется выехать при неблагоприятном для него развитии событий. «Я не знаю, как он будет поступать. Вполне вероятно, что так же, как и некоторые люди из высшего политического руководства Украины, (которые.— "Ъ") выехали за рубеж. Вполне вероятно, что и он уедет... Его возьмут на содержание те люди, интересы которых он сегодня обслуживает»,— высказал мнение Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, оценивая резкие высказывания Владимира Зеленского в адрес мировых лидеров, заявил, что в последнее время у украинского президента все чаще «нервы не выдерживают».

Прямая линия с российским президентом, совмещенная с его пресс-конференцией, прошла накануне, 19 декабря, в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Для обработки поступивших к моменту окончания трансляции 2,5 млн обращений впервые применяют нейросеть GigaChat от «Сбера».

Подробнее о том, как прошла прямая линия в этом году,— в репортаже Андрея Колесникова «Прямолинейная пресс-конференция».