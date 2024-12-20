Дональд Трамп и Олаф Шольц согласились, что конфликт на Украине затянулся

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщили в правительстве Германии. Стороны в ходе беседы обсуждали вопросы безопасности в Европе, в частности украинский конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: Johanna Geron, Reuters Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: Johanna Geron, Reuters

«Они согласились с тем, что война России против Украины продолжается слишком долго и важно как можно скорее встать на путь к справедливому и устойчивому миру»,— сказано в сообщении немецкого правительства.

Этот разговор стал вторым контактом между господами Шольцем и Трампом после победы последнего на прошедших в ноябре в США выборах президента. Первый телефонный разговор политики провели 11 ноября. Тогда лидеры стран условились совместно работать над восстановлением мира в Европе.

О перспективах урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «Спецпредставитель будущего президента США проедется по Европе».