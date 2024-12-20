«Яндекс Музыка» — музыкальный стриминговый сервис, разработанный компанией «Яндекс». Запуск проекта состоялся в 2010 году. Сервис предоставляет пользователям доступ к обширному музыкальному каталогу, включающему более 76 млн треков, а также к подкастам.

«Яндекс Музыка» дает возможность прослушивания музыки в режиме онлайн и офлайн, создания персональных плейлистов, получения рекомендаций на основе музыкальных предпочтений. Приложение доступно на Windows, macOS, iOS и Android. Платформа применяет технологии искусственного интеллекта для формирования персонализированных музыкальных рекомендаций.

В 2023 году сервисом пользовалось около 20 млн человек ежемесячно. Он доступен в России, Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Израиле, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Для расширенного доступа к функциям необходима платная подписка.