Сагалович Александра Леонидовна

Александра Сагалович родилась в 1988 году в Москве. В 2011 году окончила магистратуру Российского университета дружбы народов (РУДН) по направлению «связи с общественностью», лучший выпускник года. В 2013 году окончила англоязычную магистратуру Российской академии государственной службы при президенте РФ по направлению Project Management. В 2018 году там же получила степень магистра делового администрирования (MBA). С 2014 по 2020 год — преподаватель в бизнес-школе MasterBrand.

С 2011 по 2014 год — заместитель начальника отдела цифровых коммуникаций в коммуникационном агентстве «ИМА-Пресс». С 2014 по 2015 год — начальник отдела стратегии в digital-агентстве Actis Wunderman. С 2015 по 2018 год — директор по цифровой стратегии в креативном агентстве BBDO Moscow. С 2018 по 2020 год там же — глава Digital Excellence.

С 2020 по 2021 год работала руководителем отдела маркетинга в «Яндекс Музыке». С 2021 года возглавляет сервис. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Яндекс Музыка» за 2023 год составила 27,1 млрд руб., чистая прибыль — 3,7 млрд руб.