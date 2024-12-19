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Прокуратура открыла горячую линию по коммунальным отключениям

Прокуратура Ярославской области запустила горячую линию для обработки обращений по вопросам исполнения законодательства в случае аварийных отключений коммунальных ресурсов. Эта услуга будет доступна с 19 по 28 декабря.

Обращения принимаются в рабочие дни лично в прокуратурах городов и районов области, а также по телефонам, указанным на сайте ведомства.

Также жители могут обращаться к диспетчерским службам муниципальных образований, которые имеют полную информацию об аварийных отключениях. Прокурор Климент Юрздицкий взял под личный контроль вопрос обеспечения бесперебойного предоставления коммунальных услуг жителям региона.

Антон Голицын

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