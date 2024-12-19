В Казани расследуют дело пенсионерки, обратившейся к президенту России

В Казани следователи полиции продолжают расследовать уголовное дело о мошенничестве в отношении местной жительницы. Пенсионерка обратилась к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Об этом рассказала представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В сентябре 2024 года пенсионерке позвонил неизвестный и предложил записаться на диспансеризацию. Для этого он попросил продиктовать код из СМС. Женщина продиктовала цифры. Неизвестный получил доступ к аккаунту на «Госуслугах».

После этого с пенсионеркой связывались и убеждали, что на ее имя пытаются оформить займы. Чтобы не потерять деньги, жительнице Казани предлагали самой взять кредиты и перевести денежные средства на якобы безопасные счета. На потерпевшую оформили кредиты на сумму около 1,9 млн руб.

Сейчас ведется расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 272 и ч. 3 ст. 159 УК РФ. Идет работа по установлению владельцев счетов, куда переводили похищенные денежные средства, и других причастных лиц.

«Известия» сообщают, что после обращения пенсионерки к Владимиру Путину женщине позвонил сотрудник прокуратуры и сообщил, что с нее спишут долг.

Диана Соловьёва