На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло массовое ДТП

На 118 км дороги Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области произошло массовое ДТП, по предварительным данным, при участии четырех транспортных средств, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Пострадавших в результате аварии нет, на месте происшествия временно затруднено движение транспорта — сотрудники полиции регулируют движение. Обстоятельства массового ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции Камышлова

Напомним, в Свердловской области на протяжении недели прогнозировались похолодание и снегопады от небольших до умеренных (1-4 мм). В пятницу снегопад почти прекратится.

Ирина Пичурина