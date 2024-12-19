На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло массовое ДТП
На 118 км дороги Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области произошло массовое ДТП, по предварительным данным, при участии четырех транспортных средств, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Свердловской области
Пострадавших в результате аварии нет, на месте происшествия временно затруднено движение транспорта — сотрудники полиции регулируют движение. Обстоятельства массового ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции Камышлова
Напомним, в Свердловской области на протяжении недели прогнозировались похолодание и снегопады от небольших до умеренных (1-4 мм). В пятницу снегопад почти прекратится.