Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло массовое ДТП

На 118 км дороги Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области произошло массовое ДТП, по предварительным данным, при участии четырех транспортных средств, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Пострадавших в результате аварии нет, на месте происшествия временно затруднено движение транспорта — сотрудники полиции регулируют движение. Обстоятельства массового ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции Камышлова

Напомним, в Свердловской области на протяжении недели прогнозировались похолодание и снегопады от небольших до умеренных (1-4 мм). В пятницу снегопад почти прекратится.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...