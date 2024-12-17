В Свердловской области ожидается похолодание и снегопады

На территории Свердловской области будет холодать почти до конца недели и пройдут снегопады, но на выходных в регион вернется более теплая погода, передает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Активная зона подошедшего к Уралу циклона пройдет через Челябинскую область, при этом в Свердловской области выпадет снег — осадки будут от небольших до умеренных (1-4 мм). В пятницу снегопад почти прекратится, ночью ожидается похолодание из-за прояснений в облачности и ослабления ветра, однако уже 21 декабря в течение дня вновь потеплеет.

В Екатеринбурге следующие два дня пройдет небольшой снег: ночью 18 декабря будет -8°, днем -6°, в ночь 19 декабря похолодает до -12°, днем до -8°. В пятницу осадков не ожидается, но ночью температура опустится до -15°, днем будет -10°. В субботу ночная температура достигнет -16°, днем потеплеет до -5° и прогнозируется небольшой снег, в воскресенье — ночью -6°, днем -2°, без осадков.

Напомним, в начале этой недели через Свердловскую область проходит теплый фронт, связанный с приближающимся циклоном Yara.

Ирина Пичурина