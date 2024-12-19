Жительница Екатеринбурга отправила мошенникам 6 млн рублей после звонка робота

Студентка уральского института МЧС в Екатеринбурге перевела телефонным мошенникам 6 млн руб. после ответа на звонок роботу, который предложил заработать, передает портал Е1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, в первом звонке 19-летней жительнице был задан вопрос «Хотите ли вы зарабатывать на инвестициях?», на который она ответила положительно, и позднее ей перезвонила женщина, которая убедила ее установить приложение для инвестиций, на аккаунт которого студентка внесла несколько тысяч рублей. Несколько дней она проводила «сделки», получая «прибыль», а потом куратор склонила ее вложить больше денег для увеличения прибыли, для чего она заняла деньги у родственников.

Когда потерпевшая захотела вывести прибыль, с нее потребовали «аккредитацию доверенного лица», для этого надо было внести на счет еще крупную сумму денег. Когда мошенники перестали ей отвечать и заблокировали ее везде, она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Напомним, ранее в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) 51-летний житель перевел мошенникам около 12 млн руб. лжесотруднику банка, который предложил заняться инвестициями. Незнакомец убедил его в высокой доходности проекта при низких рисках.

Ирина Пичурина