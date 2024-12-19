Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жительница Екатеринбурга отправила мошенникам 6 млн рублей после звонка робота

Студентка уральского института МЧС в Екатеринбурге перевела телефонным мошенникам 6 млн руб. после ответа на звонок роботу, который предложил заработать, передает портал Е1.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, в первом звонке 19-летней жительнице был задан вопрос «Хотите ли вы зарабатывать на инвестициях?», на который она ответила положительно, и позднее ей перезвонила женщина, которая убедила ее установить приложение для инвестиций, на аккаунт которого студентка внесла несколько тысяч рублей. Несколько дней она проводила «сделки», получая «прибыль», а потом куратор склонила ее вложить больше денег для увеличения прибыли, для чего она заняла деньги у родственников.

Когда потерпевшая захотела вывести прибыль, с нее потребовали «аккредитацию доверенного лица», для этого надо было внести на счет еще крупную сумму денег. Когда мошенники перестали ей отвечать и заблокировали ее везде, она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Напомним, ранее в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) 51-летний житель перевел мошенникам около 12 млн руб. лжесотруднику банка, который предложил заняться инвестициями. Незнакомец убедил его в высокой доходности проекта при низких рисках.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...