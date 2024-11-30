Житель ХМАО лишился 12 млн рублей при попытке заработать на инвестициях

В Ханты-Мансийского автономном округе (ХМАО-Югра) 51-летний житель перевел мошенникам около 12 млн руб. лжесотруднику банка, который предложил заняться инвестициями, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. «Убедив заявителя в высокой доходности проекта при низких рисках, незнакомец подтолкнул его перевести начальные 310 тыс. руб. на личный инвестиционный счет»,— отметили в полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе добавили, что позже, под давлением звонившего, югорчанин оформил в нескольких банках кредиты на сумму 11,5 млн руб., которые также перевел якобы мошеннику. «Горожанин был уверен, что принял правильное решение и вскоре получит обещанный доход. Однако спустя месяц, когда он попытался вывести накопленные средства, его попытка оказалась безуспешной»,— сообщили в УМВД.

В полиции подчеркнули, что после случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее 69-летний житель Нижневартовска (ХМАО-Югра) перевел свыше 35 млн руб. мошенникам, думая, что помогает банку в раскрытии преступления. Пенсионер продолжал верить, что помогает в раскрытии преступления, до посещения банка. Полиция возбудила дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Василий Алексеев