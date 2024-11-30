Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Житель ХМАО лишился 12 млн рублей при попытке заработать на инвестициях

В Ханты-Мансийского автономном округе (ХМАО-Югра) 51-летний житель перевел мошенникам около 12 млн руб. лжесотруднику банка, который предложил заняться инвестициями, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. «Убедив заявителя в высокой доходности проекта при низких рисках, незнакомец подтолкнул его перевести начальные 310 тыс. руб. на личный инвестиционный счет»,— отметили в полиции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе добавили, что позже, под давлением звонившего, югорчанин оформил в нескольких банках кредиты на сумму 11,5 млн руб., которые также перевел якобы мошеннику. «Горожанин был уверен, что принял правильное решение и вскоре получит обещанный доход. Однако спустя месяц, когда он попытался вывести накопленные средства, его попытка оказалась безуспешной»,— сообщили в УМВД.

В полиции подчеркнули, что после случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее 69-летний житель Нижневартовска (ХМАО-Югра) перевел свыше 35 млн руб. мошенникам, думая, что помогает банку в раскрытии преступления. Пенсионер продолжал верить, что помогает в раскрытии преступления, до посещения банка. Полиция возбудила дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Василий Алексеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...