Торг здесь неуместен

Пермская администрация обратилась в краевой арбитражный суд с исками к ООО «ТК „Центральный“», управляющему Центральным рынком, и его владельцу — бизнесмену Ревазу Шенгелии. Согласно заявлению, принятому к производству, спор касается освобождения земельного участка. По данным мэрии, в деятельности управляющей структуры выявлены нарушения земельного законодательства. Городские власти уже несколько лет рассматривают вариант застройки территории Центрального рынка. По словам юристов, споры по нецелевому использованию земли являются частой практикой, однако в данном случае иски могут основываться на иных требованиях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральный рынок Перми

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Центральный рынок Перми

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Департамент земельных отношений администрации Перми направил четыре исковых заявления, касающихся нецелевого использования земельных участков в районе Центрального рынка. Согласно картотеке Арбитражного суда Пермского края, два заявления, зарегистрированные 16 декабря, адресованы владельцу ООО «Торговый комплекс „Центральный“» Ревазу Шенгелии, два других от 13 и 17 декабря — самому ООО. Конкретные требования ведомства не указаны. К производству принят пока только один иск к обществу, следующее заседание по делу состоится 11 марта 2025 года. Согласно определению суда, настоящий спор касается освобождения земельного участка.

По информации пресс-службы администрации Перми, департамент земельных отношений требует устранить нарушения земельного законодательства, выявленные в рамках муниципального контроля. «Нарушения заключаются в нецелевом использовании земельных участков»,— подчеркнули в ведомстве.

Замдиректора Центрального рынка Вера Артемихина пояснила «Ъ-Прикамье», что руководство ознакомлено с деталями исковых заявлений, и отметила, что их содержание основывается «на текущих рабочих вопросах юридического характера». Деталей возникшего спора госпожа Артемихина не озвучила.

Центральным рынком управляет ООО «Торговый комплекс „Центральный“», учрежденное Ревазом Шенгелией (он же его гендиректор), основным собственником актива. ТК «Центральный» — крупнейшее по площади торговое предприятие Перми, занимающее порядка 10 га в самом центре города.

Возможность редевелопмента и развития площадки обсуждается давно. Еще десять лет назад Виктор Басаргин, занимавший пост губернатора, заявлял о необустроенности рынка. Нынешние власти планируют развитие территории рынка: ее могут застроить жильем, оставив место и для торговли. Сделать это предполагается с помощью программы КРТ. На площадках, окружающих рынок, уже ведется застройка, в том числе высотная.

Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», в течение 2023–2024 годов господину Шенгелии неоднократно поступали предложения от нескольких крупных застройщиков, включая федеральных, о продаже территории Центрального рынка. По словам источников, бизнесмен предложил вернуться к этой теме после окончания боевых действий на Украине. Руководство Центрального рынка тогда обосновало это решение «стратегическим значением торгового комплекса для продовольственной безопасности региона».

Управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко отмечает, что правовые споры, основанные на нецелевом использовании земли предпринимателями,— распространенная на сегодняшний день практика. Вместе с этим, юрист полагает, что в итоге настоящие иски могут быть связаны с изъятием земли для муниципальных нужд, а не с нарушением использования соответствующих участков. «Согласно законодательству, можно изъять любую землю для реализации планов и развития муниципалитета — как для строительства много­этажных домов, так и для прокладки дорог общего пользования»,— отмечает эксперт.

По словам старшего юриста адвокатского бюро «Бартолиус» Екатерины Медовщиковой, возможно, в данном случае требования властей к руководителю ООО обусловлены попыткой привлечения его к административной ответственности за нарушение земельного и градостроительного законодательства. При этом исковые требования непосредственно к компании могут быть «связаны с разрешением спорной ситуации между департаментом и землевладельцем».

Анастасия Леонтьева