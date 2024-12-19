Лавров созвонился с главой МИД Швейцарии и обсудил конфликт на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис 18 декабря провели телефонный разговор, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Стороны в том числе обменялись мнениями по конфликту на Украине.

«Министр (Сергей Лавров.— "Ъ") подробно разъяснил российскую позицию по урегулированию ситуации с акцентом на подходы, которые президент РФ изложил 14 июня. Отмечена недопустимость расширения НАТО на восток, что стало одной из первопричин нынешней ситуации, сделавшей проведение СВО безальтернативным»,— говорится в сообщении МИД России.

Сергей Лавров также подтвердил готовность Москвы предпринимать все необходимые действия для обеспечения безопасности. Он также указал на «абсолютную бессмысленность расчетов на предъявление Москве каких-либо кулуарно согласованных Западом и Киевом ультиматумов», имея в виду «формулу мира» президента Украины.

Отдельно глава МИД России обратил внимание на декларацию 1970 года о принципах международного права. В ней говорится, что уважение территориальной целостности применяется к государствам, которые соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов. Министр также напомнил о запрете Украинской православной церкви.

Москва призвала Берн обозначить неприемлемость подобных нарушений. Стороны также обсудили ситуацию вокруг ОБСЕ. Россия и Швейцария условились продолжать контакты.

В июне в Швейцарии прошла конференция по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Москву на встречу не приглашали. МИД России исключил участие страны в возможном втором подобном саммите.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Запад делает поставку на мир».