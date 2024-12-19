Контракт не помог экологии

Волгоградская дирекция водохозяйственного строительства и природоохранная прокуратура хотят взыскать с ЗАО «Строительное монтажное управление — 4» 60 млн руб. Причиной этому послужили неоднократные срывы сроков работ по расчистке русла реки Ахтубы от истока до острова Зеленый. Контракт со СМУ-4 дирекция заключила еще в марте 2023 года. Подрядчик согласился выполнить работы за 375 млн руб., из которых получил аванс 163 млн руб. Вторая выплата должна была состояться по окончании работ. Однако СМУ-4 систематически исполняло свои обязательства ненадлежащим образом, из-за чего ДВС неоднократно штрафовало компанию. В итоге в ноябре текущего года контракт был расторгнут в одностороннем порядке. ДВС подала иск в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием вернуть часть уплаченных средств. С таким же заявлением в АС обратилась Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Волгоградской области рассчитывают возобновить расчистку русла в 2025 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Власти Волгоградской области рассчитывают возобновить расчистку русла в 2025 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Арбитражный суд Волгоградской области поступило два иска к ЗАО «Строительное монтажное управление — 4»: от ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Оба требования заключаются во взыскании с компании более 60,4 млн руб. Подробных сведений в картотеке не указано. Однако, по данным «Ъ — Средняя Волга», соответствующие заявления были поданы в связи ненадлежащим исполнением компанией обязательств при исполнении контракта.

Согласно информации с портала «ЕИС Закупки», в январе 2023 года дирекция водохозяйственного строительства объявила электронный конкурс на выполнение расчистки русла реки Ахтубы длиной 9,8 м от песчаных и иловых насосов. Начальная максимальная цена контракта составляла около 478 млн руб. Тендер был опубликован в рамках нацпроекта «Экология». В начале 2023 года волгоградский облкомприроды сообщал, что работы по расчистке и дноуглублению Ахтубы позволят повысить ее водность, что обеспечит лучшую заполняемость питающихся из этой водной артерии ериков.

В техническом задании уточнялось, что работы требовалось провести от истока водоема до моста на остров Зеленый. Заявки на участие в аукционе подали семь поставщиков, кандидатуры двух из них сразу отклонили. По итогам рассмотрения претендентов комиссия отдала свое предпочтение черкесской фирме СМУ-4, предложившей наименьшую сумму — порядка 375 млн руб. В марте 2023 года подрядчик и ДВС заключили договор сроком до 31 декабря 2024 года. Контрактом был предусмотрен авансовый платеж 163,4 млн руб.

На сайте Rusprofile указано, что СМУ-4 существует с декабря 2004 года, зарегистрировано в столице Карачаево-Черкесской Республики. Юрлицо специализируется на строительстве инженерных коммуникаций для водоотведения и водоснабжения, газоснабжения. Руководит организацией с марта 2019 года Мурат Салпагаров. С апреля 2024 года он включен в реестр дисквалифицированных лиц. Окончание срока дисквалификации должностного лица датируется 7 апреля 2025 года. По показателям на конец 2023 года, выручка компании составила 400 млн руб., чистая прибыль — 3,2 млн руб. С 2018 года в отношении предприятия было открыто 68 исполнительных производств на общую сумму 21 млн руб., из них активны 13 дел. Задолженность по-прежнему не погашена.

С начала работ на объекте заказчик выставил подрядной организации девять штрафов на ненадлежащее исполнение контракта, в том числе гарантийного, а также за неоднократное нарушение сроков графика. Общая сумма санкций составила около 8 млн руб. К ноябрю 2024 года предприятие выполнило работы только на 103 млн руб., в связи с этим в этом же месяце ДВС расторгло контракт в одностороннем порядке. Связаться со СМУ-4 «Ъ» не удалось.

Кроме того, в декабре текущего года заказчик обратился в региональное управление ФАС России с запросом внести СМУ-4 в реестр недобросовестных поставщиков. Требования заявителя антимонопольное ведомство удовлетворило. После этого ДВС решило взыскать с подрядчика разницу аванса и фактически выполненных работ — 60,4 млн руб. По этой причине дирекция подала иск в АС региона. С аналогичным иском обратилась и природоохранная прокуратура.

На данный момент сложно судить о причинах появления сразу двух исков, однако, исходя из размера исковых требований, можно предположить, что предмет и основание у них одинаковые, считает ведущий юрист Enforce Law Company Владислав Стрелков. «По всей видимости, предъявление требований связано с односторонним отказом заказчика от исполнения госконтракта. Если эти предположения окажутся верными, то впоследствии, скорее всего, дела будут объединены в одно производство»,— пояснил господин Стрелков «Ъ».

Старший юрист фирмы Yalilov & Partners Диана Малышева придерживается иного мнения. Она считает, что, вероятно, суд приостановит производство по одному из дел, поскольку их объединение не всегда способствует быстрому и правильному разрешению спора. Также юрист объяснила причину, по которой к делу присоединилась природоохранная прокуратура. «По своей правовой природе неотработанный аванс это прямые убытки, причиненные государству в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по контракту, поскольку перечисленные заказчиком денежные средства в качестве аванса подрядчику являются бюджетными средствами, носят строго целевой характер финансирования государственного контракта»,— уточнила госпожа Малышева.

Власти региона уже анонсировали, что завершать углубление Ахтубы будет другой подрядчик. На этот раз планируется заключить контракт в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие». К его реализации должны приступить в 2025 году.

Нина Шевченко