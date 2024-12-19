Трех югорчан отправили под суд по обвинению в похищении человека

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) будут судить трех жителей Мегиона по обвинению в похищении и избиении человека с вымогательством у него 500 тыс. руб., сообщили в окружном СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Фото: СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

По версии следствия, в сентябре обвиняемые вступили в сговор и, насильно посадив в машину 28-летнего мегионца, поехали в лес, где начали его избивать и вымогать деньги. После этого они привезли потерпевшего на парковку в Мегионе, где он заметил проезжающий патрульный автомобиль ДПС. Пострадавший разбил стекло автомобиля и выбрался из салона, после чего сообщил сотрудникам полиции о совершенном преступлении.

Напомним, в прошлом году екатеринбуржца Дмитрия Трапезникова приговорили к восьми годам колонии строгого режима за похищение бывшей девушки, его судили по п.п. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия).

Ирина Пичурина