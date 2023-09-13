В Екатеринбурге мужчину отправили в колонию за похищение бывшей девушки

Екатеринбуржца Дмитрия Трапезникова приговорили к восьми годам колонии строгого режима за похищение бывшей девушки. Решение по делу по п.п. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия) принял Верх-Исетский районный суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, Дмитрий Трапезников, который работал директором в компании по переработке лома, из-за ревности и личной неприязни решил похитить свою бывшую девушку. 22 июля 2021 года он дождался ее у салона красоты, ударил ее ногой по лицу и кулаком по затылку, а затем поместил девушку в свой автомобиль. Мужчина отвез потерпевшую в коттеджный поселок до дома, где они ранее совместно проживали. Девушка находилась там до момента освобождения сотрудниками полиции.

Впоследствии девушка рассказала, что в день посещения обвиняемый попросил ее собирать вещи для совместной поездки в Крым. После того, как она отказала ему, мужчина сильно разозлился.

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