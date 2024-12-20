Судостроители испытывают кадровый голод

Петербургские судостроительные предприятия продолжают испытывать острый кадровый дефицит. Потребность в специалистах выросла в этой сфере на 28% год к году. Решить проблему можно только комплексно, но быстро это сделать не удастся, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам 11 месяцев 2024 года работодатели СЗФО разместили в сфере судостроения и судоремонта более 8 тыс. вакансий, что превысило прошлогодний показатель на 27%, подсчитали для «Ъ-СПб» аналитики сервиса HeadHunter. Абсолютным лидером по спросу как в целом по РФ, так и на Северо-Западе традиционно остался Петербург: 26% от всего объема предложений в отрасли по стране.

Нехватка персонала среди частных и государственных судостроительных компаний за этот период в городе составила 5,8 тыс. специалистов (рост год к году — 28%), что почти сопоставимо с ежегодной кадровой потребностью Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в 6,5 тыс. человек, о чем ранее сообщил гендиректор компании Андрей Пучков.

Самыми востребованными профессиями в отрасли стали токари, слесари, инженеры-конструкторы, сварщики и разнорабочие, следует из данных hh.ru. На этих специалистов пришлось более трети всего объема рабочих мест с начала года. В сервисе «Авито Работа» также обозначали профессии, которые чаще всего судостроители искали на платформе в 2024 году. Среди них слесари (спрос год к году 226%) и сварщики (66%).

Медианная предлагаемая зарплата в отрасли по стране выросла на 10 тыс. рублей, до 95 тыс. В Петербурге в этом году судостроителям предлагали 112 тыс. рублей, в 2023 году зарплатная вилка составляла от 63 до 103 тыс. рублей. По данным «Авито Работы», средние зарплатные предложения работодателей в городе были на уровне 110,5 тыс. рублей.

Наиболее заинтересованными в новых специалистах среди петербургских компаний в 2024 году были «Радар ммс», Балтийский завод, НПК «Морсвязьавтоматика», Невский судостроительно-судоремонтный завод, Sitronics и другие.

Совместный опрос hh.ru и Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ) показал, что свыше 90% работодателей из сферы судостроения испытывают острый дефицит кадров. Компании заявили, что им стало значительно сложнее набирать персонал, причем основные трудности отрасль испытывает в поиске и подборе рабочих. В сравнении с 2023 годом поиск в этой категории стал сложнее на 24%, а отраслевых специалистов — на 9%, следует из отчета.

В ноябре 2023 года на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным проблему дефицита кадров в судостроении упоминал глава ВТБ, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андрей Костин. Банкир обозначил нехватку кадров как «большую», добавив, что специалистов «переманивают в другие отрасли, в том числе в оборонную».

В конце июня 2024 года господин Пучков оценил потребность госкорпорации в кадрах на уровне 6,5 тыс. человек ежегодно. При этом нехватка штатных работников, по его словам, составляет половину от общего запроса госкорпорации. Топ-менеджер отмечал, что в штат предприятий необходимо принять около 50% от общей потребности, остальная численность будет закрываться за счет подрядных организаций с учетом разового характера работ.

Как рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе ОСК, для привлечения новых кадров в отрасль госкорпорация реализует проекты по ранней профориентации, которые направлены на приход в систему среднего профессионального и высшего образования мотивированных на работу в судостроении школьников. Также взаимодействие проходит на уровне колледжей (более 20 учебных заведений по всей стране) и университетов.

«В 2024 году совместно с СПбГМТУ нами запущена интегрированная система подготовки инженеров-корабелов ОСК в рамках проекта "Завод — втуз" на базе предприятий группы ОСК в Санкт-Петербурге. По этой программе зачислено 48 студентов со средним профессиональным образованием, которые закреплены за предприятиями ОСК и трудоустроены по базовому образованию. С 2025 года совместно с СПБГМТУ прорабатывается возможность расширения образовательных программ, а именно подготовка специалистов сварочного производства»,— уточнили в пресс-службе госкорпорации.

По мнению директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, дефицит кадров в судостроении обусловлен сочетанием экономических, демографических и социальных факторов, в том числе, связан с увеличением объемов заказов. Компании, работающие в отрасли, должны комплексно подходить к решению этой проблемы: повышать привлекательность профессий, инвестировать в обучение молодежи и активно продвигать карьерные возможности. Это не только решит кадровый вопрос, но и обеспечит устойчивое развитие отрасли в долгосрочной перспективе, считает эксперт.

Доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Фарида Мирзабалаева говорит, что сложившаяся в период перестройки ситуация с сокращением профтехучилищ привела к тому, что тяжелая и невысокооплачиваемая работа в судостроении стала менее престижной для молодых специалистов. К тому же при существовавшей практике закупки оборудования за рубежом в отрасли возникла квалификационная яма, и решить эту проблему можно только комплексным подходом, но быстро это сделать не удастся.

«Формирование современных компетенций возможно только под современную технологическую платформу. Воспроизводить устаревшие навыки — потеря инвестиций. Для этого необходимо инвестировать в научные исследования и ускоренно модернизировать инфраструктуру судостроения. Кроме того, важно сочетать подготовку и переподготовку кадров как на базе судостроительных компаний, так и за их пределами»,— уточняет госпожа Мирзабалаева.

Также эксперт полагает, что для решения кадровой проблемы необходимо активизировать подготовку по хоздоговорам предприятий с выплатой повышенных стипендий из госбюджета (при отсутствии возможностей у предприятий), разработать грантовую поддержку молодых специалистов и развивать наставничество с соответствующей оплатой опытных работников.

Владимир Колодчук