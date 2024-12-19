В Чувашии создали центр кибербезопасности

В Чувашской Республике открыли центр мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности под названием «SOCRAT». Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики.

Проект был реализован компанией «КСБ-СОФТ» и нацелен на предотвращение кибератак, защиту данных и создание безопасной цифровой среды для государственных, коммерческих и других организаций.

Работа над проектом началась в 2019 г. В настоящее время «SOCRAT» работает круглосуточно, обеспечивая защиту не только для Чувашской Республики, но и в рамках общей федеральной программы по охране цифрового пространства. Центр оперативно выявляет киберинциденты, анализирует их и предотвращает возможные последствия. «SOCRAT» интегрирован с федеральной системой ГосСОПКА.

Влас Северин