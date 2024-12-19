УФАС Татарстана оштрафовало «Хоум Кредит» на 1 млн руб. за рекламное СМС

Татарстанское УФАС оштрафовало организацию «Хоум Кредит» на 1 млн руб. за СМС абоненту, которое квалифицировали как рекламу. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского управления ФАС.

Кредитная организация объяснила, что отправила абоненту СМС об изменениях и открытии новых пунктов для обслуживания клиентов. Правда, заявитель, обратившийся в Татарстанское УФАС, не имел договоров с «Хоум Кредит». Ранее взятые им кредиты были давно выполнены.

По мнению УФАС, поступившие SMS являются рекламой для привлечения внимания к услугам банка. Действия «Хоум Кредит» признали нарушениями законодательства о рекламе. Банк оштрафовали на 1 млн руб.

УФАС Татарстана установил, что это не первое подобное нарушение кредитной организации. Ранее к «Хоум Кредит» применяли санкции со стороны территориальных органов ФАС в Чувашии, Волгоградской, Томской, Тамбовской областях и др. регионах. Татарстанское УФАС также штрафовало банк в 2023 году.

По данным портала Rusprofile, «Хоум Кредит» с уставным капиталом более 2,1 млрд руб. зарегистрирован в Москве в 1992 году.

Диана Соловьёва