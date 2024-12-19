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В Екатеринбурге планируют открыть новые скверы

Два новых сквера собираются создать на территории Кировского района Екатеринбурга, передает близкий к мэрии города telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

У школы №36 в границах улиц Мира — Станислава Набойченко — Малышева появится сквер Выпускников, а напротив ЗАГСа Кировского района на пересечении улиц Лодыгина — Студенческая организуют сквер Молодоженов.

Напомним, в октябре перед еврейским общинным центром «Синагога» в Екатеринбурге открылись обновленная площадь Спасения и монумент «Парящие камни» в память о жертвах Холокоста. Камни в основании монумента были заложены в феврале 2022 года.

Ирина Пичурина

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