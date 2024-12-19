В модернизацию липецкого «Прометея» вложат еще 1,2 млрд рублей

На модернизацию детского лагеря «Прометей» в Липецкой области направят еще 1,2 млрд руб. Это решение одобрили депутаты облсовета на сегодняшней 46-й сессии. В облправительстве пояснили, что средства предусмотрены на восстановление спальных корпусов, лечебного блока и модернизацию системы теплоснабжения.

«В этом году в лагере прошли полуфинал всероссийского конкурса "Большая Перемена" и всероссийский форум "Область будущего". Мы надеемся, что благодаря дальнейшей модернизации "Прометея" увеличится количество таких мероприятий, не говоря о росте количества отдыхающих и качестве детского отдыха»,— отметил губернатор Игорь Артамонов.

В феврале стало известно, что на строительство трех корпусов в «Прометее» направят 138 млн руб. федеральных и региональных средств, в сентябре сообщалось о еще 95 млн руб., которые пойдут на возведение других двух корпусов. В начале ноября депутаты липецкого облсовета одобрили решение о выделении 304,8 млн руб. из регионального бюджета на капремонт жилых корпусов в «Прометее».

Анастасия Колпачева