На расширение липецкого лагеря «Прометей» выделят еще 95 млн рублей

Депутаты липецкого облсовета на сегодняшней сессии одобрили выделение 95 млн руб. федеральных и региональных средств на строительство двух корпусов лагеря «Прометей» в Грязинском районе. Об этом сообщили в правительстве региона.

Уточняется, что новые корпуса — всесезонные и быстровозводимые. В них есть все удобства, комнаты гостиничного типа, веранды с панорамными окнами. Первые корпуса такого типа появились в лагере «Березка», потом еще три были построены в «Прометее».

«Скоро построим в "Прометее" два новых корпуса и продолжим ремонтировать старые. Полностью обновим и переоснастим медкорпус и столовую. Ну и, конечно, все для спорта — планируем реконструировать стадион, открыть новые площадки»,— рассказал губернатор Игорь Артамонов.

В феврале сообщалось о выделении из федерального и регионального бюджетов 138 млн руб. на строительство трех корпусов в «Прометее».

Алина Морозова