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Коммерсантъ FM
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Британия ввела санкции против главы МВД Грузии из-за подавления протестов

Правительство Великобритании ввело санкции в отношении пяти грузинских высокопоставленных чиновников силовых структур, которых Лондон счел ответственными за «жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии». Ограничительные меры коснулись в том числе министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и его заместителя Александра Дарахвелидзе.

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Санкции введены также в отношении директора департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили, главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили, руководящего грузинским спецназом, а также его заместителя Милери Лагазаури. Им запрещен въезд в Великобританию, а их активы на территории страны заморожены.

Введенные меры последовали за принятым на прошлой неделе МИД Великобритании решением о приостановке любых программ поддержки правительства Грузии, а также об ограничении сотрудничества в области обороны и взаимодействия с представителями правящей партии «Грузинская мечта».

Британия раскритиковала «подавление» грузинскими властями протестов, начавшихся после решения приостановить начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года. Для подавления акций силовики применяют водометы и слезоточивый газ, а протестующие используют фейерверки и петарды. Напряжение возросло на фоне состоявшихся 14 декабря президентских выборов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Грузии остался без елки».

Лусине Баласян

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