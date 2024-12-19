На дублере Сибирского тракта погиб 19-летний водитель, он врезался в столб

В результате ДТП на 12-м километре дублера Сибирского тракта погиб 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21014, сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Напомним, авария произошла в районе десяти часов утра 19 декабря. По данным ГИБДД, водитель ВАЗ-21014, превысил скорость и попытался обогнать грузовик, но потерял контроль над управлением. В результате, машина врезалась в опору освещения и перевернулся на встречную полосу. Сотрудники Госавтоинспекции временно ограничивали движение на дублере Сибирского тракта.

Как сообщила пресс-служба ГИБДД, водителем ВАЗ-21014 оказался молодой человек 2005 года рождения, имеющий годовой стаж вождения. К административной ответственности ранее он не привлекался. В момент аварии водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. 19-летний пассажир получил травмы, его госпитализировали. Судебно-медицинская экспертиза должна установить, в каком состоянии находился водитель в момент ДТП.

Анастасия Лесникова