Свердловская ГИБДД: на дублере Сибирского тракта в ДТП погиб водитель ВАЗ

На дублере Сибирского тракта в сторону в Екатеринбурга временно ограниченно движение из-за ДТП со смертельных исходом, сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По данным ГИБДД, водитель ВАЗ-21014, превысил скорость и попытался обогнать грузовик, но потерял контроль над управлением. В результате, машина врезалась в опору освещения и перевернулся на встречную полосу. Пассажир автомобиля получил травмы, его госпитализировали. Водитель ВАЗ-21014 погиб на месте.

«Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать ПДД и избегать опасных маневров, руководствуясь установленными знаками и разметкой»,– прокомментировали в ГИБДД.