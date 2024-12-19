В Саратове трех фигурантов по делу «Экономбанка» отпустили на свободу

Коллегия Саратовского облсуда рассмотрела апелляционные жалобы и приняла решение отпустить из-под стражи трех осужденных по делу «Экономбанка». Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Ранее Волжский районный суд Саратова озвучил приговор по уголовному делу в отношении бывших сотрудников и руководителей АО «Экономбанк». Речь шла о 14 фигурантах. Они получили от трех до 12 лет колонии общего режима по обвинению в мошенничестве, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, преднамеренном банкротстве и организации преступного сообщества.

Коллегия Саратовского облсуда приняла решение о переквалификации всех эпизодов мошенничества на присвоение или растрату в особо крупном размере. Касаемо эпизодов с легализацией денег, их отменили.

Получившего три года колонии Александра Чистякова освободили от наказания, объяснив это отсутствием в его действиях состава преступления. В связи с истечением срока давности из-под стражи отпустили Олега Кононова и Алексея Костина.

Бывший председатель правления банка Матвей Суслов получил срок, уменьшенный на шесть месяцев — до 11,5 лет. Снижение срока до 9,5 лет колонии общего режима затронуло Дениса Кононова и Андрея Бабича — бывшего первого зампредседателя правления и экс-руководителя юрслужбы банка соответственно. Что касается сроков прочих фигурантов, их изменять не стали.

Павел Фролов