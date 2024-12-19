На трассе Пермь — Екатеринбург полностью перекрывали движение из-за ДТП

В Свердловской области на 287 км дороги Пермь — Екатеринбург из-за ДТП полностью перекрывали движение транспорта в сторону Екатеринбурга, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга.

Ранее свердловская Госавтоинспекция начала расследовать ДТП на на 87 км дороги Екатеринбург — Шадринск — Курган. Как сообщили в ГИБДД, в аварию попал четыре автомобиля: Fiat, Volvo с полуприцепом, грузовик DAF и пассажирский автобус Yutong.

Ирина Пичурина