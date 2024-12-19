Пассажирский автобус попал в ДТП на автодороге «Екатеринбург-Шадринск-Курган»

Свердловская Госавтоинспекция расследует ДТП на автодороге «Екатеринбург-Шадринск-Курган» на 87 км. Как сообщили в ГИБД, в аварию попал четыре автомобиля: «Фиат», «Вольво» с полуприцепом, грузовик «Даф» и пассажирский автобус «Ютонг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Предварительно установлено, что водитель «Фиата» не соблюдал скоростной режим, в результате чего автомобиль занесло. Это привело к столкновению с другими транспортными средствами.

В ДТП пострадал водитель «Фиата», которого доставили в больницу. Остальные участники аварии не получили травм. В автобусе находились 19 пассажиров, которые ехали из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, никто из них не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения безопасной скорости в зависимости от погодных и дорожных условий.